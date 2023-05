Affittavano auto di lusso e le vendevano in Francia, denunciati

I carabinieri di Genova hanno scoperto una singolare e remunerativa trovata di tre italiani che dopo avere preso in affitto auto di lusso le portavano all'estero, in particolare in Francia, le vendevano e ne denunciavano il furto. I tre sono stati denunciati al termine di una indagine dei militari delle stazioni di Pegli, Campo Ligure e Voltri. Sono italiani tra i 25 e i 55 anni.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, le auto vendute, che avevano un valore di circa 40mila euro ciascuna, erano state prese a noleggio presso una società di Bolzano e portate in Francia dove sono state reimmatricolate. Al termine del tempo previsto dal contratto i tre invece di riportarle alla società di noleggio ne denunciavano il falso furto.

Sono accusati di falsa attestazione e appropriazione indebita. Dopo la conclusione delle indagini i carabinieri hanno ritrovato le auto e le hanno riportate in Italia