Studio Acea, 'da Euro7 aumento costi fino a 10 volte di più'

La proposta Euro 7 sulle emissioni inquinanti porterebbe ad aumenti dei costi diretti da 4 a 10 volte superiori a quelli citati dalla Commissione europea, secondo un nuovo studio realizzato per l'Acea, l'associazione dei costruttori di auto.

Nel rapporto, Frontier Economics ha calcolato i costi dello standard Euro 7 per veicolo a circa 2mila euro per auto e furgoni con motore a combustione interna e vicino a 12mila euro per camion e autobus diesel. Queste cifre, sottolinea lo studio, sono da 4 a 10 volte superiori alle stime della Commissione nella sua valutazione d'impatto (180-450 euro per auto e furgoni e 2.800 per camion e autobus).

"L'industria automobilistica europea è impegnata a ridurre ulteriormente le emissioni a beneficio del clima, dell'ambiente e della salute - ha dichiarato la direttrice di Acea Sigrid de Vries - ma la proposta Euro 7 non è il modo giusto per farlo, perché avrebbe un impatto ambientale molto basso a costi molto elevati".