Rolls-Royce Spectre al Concorso d'Eleganza Villa d'Este

Al concorso d'eleganza di Villa d'Este è stata esposta anche la Rolls-Royce Spectre, la prima vettura elettrica del brand inglese. La carrozzeria da coupé lunga oltre 5 metri la rende filante ed elegante al tempo stesso, le proporzioni vedono protagonista il lungo cofano anteriore, le portiere che si aprono controvento, ed il tetto che scende in maniera importante nella zona posteriore.

Completano il quadro estetico i cerchi da 23 pollici che riempiono bene i passaruota, mentre l'abitacolo è sontuoso secondo la tradizione del brand, ma non rinuncia ad i tasti fisici, sposando la tecnologia senza ripudiare lo stile classico. Il powertrain elettrico, con tanta coppia disponibile in maniera immediata fornisce un'erogazione ed una potenza in linea con quelle del V12, mentre il sistema di sospensioni Planar contribuisce a garantire il cosiddetto "magic carpet ride".

L'autonomia dichiarata di 520 km, inoltre, consente di viaggiare per lunghe distanze prima di ricaricare.