Lamborghini dona un milione di euro per la popolazione alluvionata

Automobili Lamborghini sostiene la popolazione colpita dall'alluvione in Emilia-Romagna attraverso la donazione di un milione di euro. La risposta dell'azienda agli avvenimenti che hanno devastato la regione negli ultimi giorni, si è concretizzata nell'adesione ad 'Un aiuto per l'Emilia-Romagna', la raccolta fondi promossa dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile. I fondi saranno devoluti, con il coordinamento degli enti locali, a sostegno delle comunità colpite, con un'attenzione particolare ai progetti di recupero ambientale dovuti al dissesto idrogeologico.

L'azienda ha scelto poi di annullare le celebrazioni del 60/o anniversario che si sarebbero dovute svolgere dal 24 al 28 maggio. L'evento '60/o Anniversario Giro', previsto in partenza in piazza del Popolo a Roma con arrivo in piazza Maggiore a Bologna è stato cancellato, insieme a tutte le attività collegate.

"Automobili Lamborghini è da sempre attenta e sensibile al territorio che la ospita. Attraverso questo gesto concreto vogliamo esprimere la nostra solidarietà e vicinanza nei confronti delle comunità interessate da questa emergenza ambientale", ha detto Stephan Winkelmann, chairman e ceo della Casa di Sant'Agata Bolognese. Sull'annullamento degli eventi in programma ha aggiunto: "Eravamo ormai pronti a dare inizio alle celebrazioni del 60/o anniversario ma non potevamo ignorare questa tragedia che ci tocca da vicino perché affligge direttamente le famiglie di alcuni colleghi e colpisce la Regione che la nostra azienda chiama casa".