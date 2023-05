La Bmw XM Label Red è stata presentata a Villa d'Este

Tra le vetture presenti al concorso d'eleganza di Villa d'Este c'era anche la Bmw XM Label Red, che ha fatto il suo debutto in società in una location decisamente particolare. Realizzata in sole 500 unità, combina un motore V8 sovralimentato con il comparto elettrico, per ottenere una power unit da ben 1.000 Nm di coppia e 748 CV di potenza. Ne derivano prestazioni degne di nota, come lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 3,8 secondi, ed una velocità massima che può arrivare fino a 290 km/h con il Driver's Package.

Questa plug-in, inoltre, sfruttando la batteria da 25,7 kWh, è in grado di percorrere fino ad 83 km in modalità elettrica (ciclo WLTP) toccando una velocità massima, con il solo motore elettrico, di 140 km/h. Esteticamente si contraddistingue per la combinazione di colori in cui il nero è intervallato dagli accenti rossi come quelli per la calandra, la linea di cintura, i cerchi e l'estrattore; il contrasto cromatico viene riproposto anche all'interno in cui spicca il cielo con la struttura a prisma tridimensionale illuminato dai LED.