Kode61 Birdcage al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este

Al concorso d'eleganza di Villa d'Este, tra i concept, una barchetta, denominata Kode61 Birdcage, ha reso omaggio alla Maserati Tipo 61 realizzata tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60. Opera del designer Ken Okuyama, con dei trascorsi in Pininfarina, ingloba nel disegno il parabrezza nella carrozzeria, proprio coma la vettura a cui si ispira, ed anche la livrea ne ripropone l'accostamento di colori con il bianco di fondo interrotto da elementi in blu.



Le forme sono quelle dei nostri tempi, squadrate, affusolate, ed aerodinamiche, ma rimangono richiami al passato come i passaruota anteriori ed i rollbar dietro i sedili. Concetto di fondo è quello ripreso negli ultimi anni da vetture quali la Ferrari Monza SP2 o l'Aston Martin V12 Speedster.

I cerchi sembrano essere quelli della sportiva Maserati a motore centrale di ultima generazione, la MC20, ed al momento non ci sono informazioni ufficiali sul propulsore, ma dalle foto si percepisce che la trasmissione manuale è pensata per offrire una guida vecchio stampo.