Fisichella su Ferrari 488 GT3 vince a Pergusa

Vittoria per Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca su Ferrari 488 GT3 nel Campionato italiano gran turismo endurance all'Aci racing week end a Pergusa. La partecipazione dell'ex pilota di F1 ha attirato l'attenzione sul fine settimana di motori sul circuito in riva al lago che aveva già un fitto programma di gare. Davide Uboldi e Emil Hellberg infatti hanno vinto le due gare delle Wolf GB 08 Thunder del campionato italiano sport prototipi e la coppia Giovanni Gulinelli e Massimo Ronconi su Porsche si è aggiudicata la gara del Campionato italiano auto storiche pista.

Nemmeno le condizioni meteo difficili con pioggia, nebbia e temperature basse sono riuscite a tenere lontano dall'autodromo gli appassionati accorsi alla manifestazione valida come prova d'apertura stagionale del Campionato italiano gran turismo endurance, seconda prova del Campionato italiano sport prototipi e terza del Campionato italiano auto storiche pista.

Ad arricchire il programma della manifestazione c'è stato anche l'Aci storico festival che ha portato in pista modelli di forte interesse storico dei marchi Alfa Romeo, Audi, Ferrari, Fiat, Lancia, Jaguar, Mercedes, MG e Porsche.

"Abbiamo la responsabilità - ha detto Mario Sgrò, presidernte del consorzio ente autodromo Pergusa - di continuare a scrivere la storia del nostro autodromo, che è il secondo più longevo d'Italia dopo Monza. Siamo grati a quanti hanno condiviso insieme a noi questo meraviglioso e complicato week end, concluso grazie ad una efficace direzione gara e alla competenza e dedizione di tutto il personale del circuito".

Classifica Campionato italiano GT endurance: 1 Fisichella - Mosca (Ferrari 488) in 1h55'08"045; 2 Gilardoni, Guzman, Middleton (Lamborghini Huracàn) a 32"615; 3 Comandini, Cassarà, Nilsson (BMW M4) a 1'12"240.

Classifica Campionato italiano sport prototipi: Gara 1: 1 Uboldi in 20'49"374; 2 Vignash a 9"992; 3 Roccadelli a 10"880. Gara 2: 1 Hellberg in 28'09"556; 2 Roccadelli a 0"393; 3 Uboldi a 1"539.

Classifica Campionato italiano auto storiche pista: Gulinelli-Ronconi (Porsche 930 3° Raggr.) in 46'58"236; 2 Guagliardo-Rizzuto (Porsche 911 2° Raggr.) a 1'22"682; 3 Roddaro (Porsche 944 Turbo) a 1'26"226.