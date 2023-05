Villa d'Este, Coppa d'Oro a Ferrari 250 Gt Spider California

La Ferrari 250 Gt Spider California ha vinto la Coppa d'Oro al 'Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023' a Cernobbio, una tra le più prestigiose manifestazioni per auto d'epoca al mondo.

Si tratta di una vettura del 1961, costruita in soli 55 esemplari, mossa da un motore V12 di 2953cc cc carrozzata da Pininfarina e Scaglietti della Keybridge Collection di Hong Kong. La maggior differenza fra la California Spider originale e la serie presentata al Salone di Ginevra nel marzo 1960 era il cambio del passo. Per migliorare la maneggevolezza ed incrementare la velocità in curva dell'auto, il telaio era stato portato da 2.600 mm a 2.400 mm. Aggiornando anche il nuovo motore Tipo 168 con nuove testate e valvole più grandi era stato possibile portare la potenza fino a 280 cavalli. Inoltre la carreggiata era più larga rispetto alla versione precedente della California Spider e gli ammortizzatori idraulici furono sostituiti dai più nuovi, telescopici e regolabili Koni. La frenata fu migliorata grazie all'adozione di quattro freni a disco Dunlop, facendo diventare la 250 California passo corto come la contemporanea 250 GT Berlinetta passo corto.

Molte stelle del cinema come Alain Delon, James Coburn e Roger Vadim si sono sedute al volante di questo tipo di vettura.

Jan De Vroom condusse la sua California Spider sia alla 24 ore di Le Mans del 1960 che alla 12 Ore di Sebring nel 1961, finendo 12esimo assoluto: un incredibile risultato per una cabriolet omologata per la strada.

La prima proprietaria di questo esemplare fu la scrittrice francese Françoise Sagan, poi la vettura è passata di mano una dozzina di volte e sottoposta a numerosi restauri.

Domani sapremo chi si aggiudicherà il Best of Show e sarà premiato con il Trofeo Bmw Group.