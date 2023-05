Roma, iniziati i lavori nel IX municipio al Torrino

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del manto stradale di via Bonn in zona Torrino, nel Municipio IX. La strada era stata chiusa nel 2017 a causa del cedimento del manto stradale e del versante collinare. A fine 2021 sono partite le opere strutturali di stabilizzazione del versante, con un investimento di circa 300mila euro. Ora sono stati avviati i lavori di riqualificazione del manto stradale e di realizzazione dei marciapiedi con un impegno di circa 110mila euro. Le opere si concluderanno entro il mese di luglio. "Sono in conclusione i lavori di via Bonn che gli abitanti del quadrante sud aspettavano da tempo. Si tratta di un'operazione complessa che integra la messa in sicurezza del versante alla riqualificazione della strada. Il nostro Dipartimento Csimu sta lavorando con grande impegno per restituire ai cittadini la fruibilità della strada, per luglio riapriremo al traffico", commenta l'assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini. "Siamo soddisfatti dell'obiettivo raggiunto. Un intervento complesso e importante non solo per la viabilità, ma soprattutto per la sicurezza dell'intera area, che era fermo da anni, molto atteso dalla cittadinanza residente e che, come Municipio, abbiamo accompagnato e seguito interloquendo con attenzione in sinergia con Campidoglio. Ringraziamo l'assessore Segnalini per l'impegno e la costante attenzione", dichiara la presidente del Municipio IX Titti Di Salvo.