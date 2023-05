Rimac Nevera: 23 record in un giorno

Dopo essere divenuta la vettura elettrica di serie più veloce al mondo, la Rima Nevera, su una pista di prova in Germania, ha maturato ben 23 record, verificati in modo indipendente, in un singolo giorno.

Tra i primati della hypercar a batteria figura il record di accelerazione e frenata 0-400-0 km/h, che ha richiesto un tempo di appena 29,93 secondi, migliorando di 1 secondo quello precedente. Nell'impianto Automotive Testing Papenburg (ATP) la Nevera ha superato il dato ufficiale nello scatto da 0 a 60 mph, che è stato coperto in appena 1,74 s. Tra i tanti record infranti segnaliamo lo 0-100 km/h coperto in 1,81 s, lo 0-200 km/h in 4,42 s, lo 0-300 km/h in 9,22 s e lo 0-400 km/h in 21,31 s.

Inoltre, il 1/4 di miglio viene percorso dalla Nevera in 8,25 s, mentre per passare da 200 km/h a 300 km/h la hypercar in questione impiega 4,79 s. Per sottolineare la veridicità delle performance ottenute, il brand ha specificato che i record sono stati ottenuti con pneumatici Michelin Cup 2 R omologati per la circolazione stradale, e su di un asfalto non preparato.