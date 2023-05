La strada statale 67 ToscoRomagnola sarà riaperta nella mattina di sabato 20 maggio, in località San Godenzo (Firenze), in alto Mugello, dove era stata temporaneamente chiusa a causa di una frana che ha danneggiato la sede stradale. Lo rende noto Anas spiegando che il transito sarà regolato a senso unico alternato con semaforo per consentire i lavori di consolidamento e ripristino, avviati da Anas con procedura di somma urgenza. Il completamento è previsto nella prima metà del mese di luglio.