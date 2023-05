Napoli, allo stadio Collana lavori e 200 posti auto

"Sullo stadio Collana a Napoli abbiamo già in programma la ristrutturazione complessiva, un intervento bellissimo per uno stadio che se ne cade a pezzi e pensiamo anche di ricavare sotto le tribune duecento posti auto in parcheggio interrato in due piani al servizio del quartiere, con un investimento totale 30-40 milioni della Regione". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella sua rubrica social del venerdì. De Luca ha ricordato la situazione di ricorsi sul Collana: "Noi Regione - ha detto - abbiamo avuto ragione dal Tar e dal Consiglio di Stato rispetto alla volontà di voler annullare la concessione del Collana a una società. Ieri c'è stato un rinvio al 18 luglio della decisione finale ma intendiamoci: il Consiglio di Stato valuta che, siccome ci sono gare e attività in corso, consente alla società di proseguire queste attività ma già da lunedì possiamo mettere in atto l'attività sulla presa di possesso dell'impianto. Ci auguriamo di chiudere questo calvario al più presto". A suo giudizio sono successe "cose assurde che hanno portato poi alla revoca della concessione e a questi ultimi passi che si chiudono il 18 luglio. Da quella data avviamo velocemente la gara per questi lavori che si faranno per blocchi senza interrompere l'attività al Collana".