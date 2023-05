Lamborghini Huracán Sterrato: prima uscita nel deserto

La Lamborghini Huracán Sterrato ha affrontato il battesimo della strada e quello della sabbia, in California, lungo le strade dello Joshua Tree Park.

L'anima poliedrica della sportiva del Toro, che offre una dinamica del veicolo ottimizzata per un controllo ideale su tutte le superfici, è venuta fuori in un circuito nel deserto della Coachella Valley, che unisce una pista asfaltata a un tracciato sterrato, per una lunghezza complessiva di circa 4 Km.



In questi frangenti, l'altezza da terra aumentata di 44 mm, le carreggiate anteriori e posteriori, incrementate, rispettivamente, di 30 mm 34 mm, la protezione sottoscocca anteriore in alluminio, i brancardi rinforzati, ed i robusti passaruota hanno consentito alla supercar del toro di muoversi in tutta sicurezza proteggendo la preziosa carrozzeria.

Inoltre, i cerchi in dotazione da 19 pollici, con gli speciali pneumatici Bridgestone Dueler AT002, hanno contribuito a garantire un elevato feeling di guida sia sull'asfalto che sullo sterrato. La colonna sonora è stata garantita dal motore V10 da 5.2 litri con 610 CV e 560 Nm di coppia capace di farla scattare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi.