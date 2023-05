Zu Tiny House Ibiza, incredibile villetta caravan a 2 piani

Viaggiare è vivere, scriveva in tempi non sospetti Hans Christian Andersen. E forse i responsabili di Zu Tiny House (costruttore turco di case mobili) pensando alla libertà che può dare un viaggio a Ibiza hanno scelto proprio il nome dell'isola spagnola per la loro ultima realizzazione, una incredibile villetta su ruote a due piani piena di luce e di atmosfera.

Per far provare agli acquirenti di questa super-caravan (8 metri di lunghezza per 2,5 di larghezza, con un totale di 28 metri quadrati di superficie abitativa) le sensazioni di una casa nel mezzo dell'isola spagnola, i progettisti di Zu Tiny House hanno utilizzato una tavolozza di colori chiari, con la luce che entra da varie direzioni e con soluzioni costruttive che sposano le caratteristiche del design con la natura.

Costruita su un rimorchio che richiede per il traino un mezzo adeguato (e che non offre certo la stessa libertà di movimento di una caravan omologata) Ibiza offre un luogo confortevole per quattro persone, in quanto comprende un soggiorno, una cucina completa, un ampio soppalco, un bagno e numerose soluzioni intelligenti per riporre gli oggetti.

Il moderno aspetto della costruzione 'su ruote' il tetto asimmetrico e l'invitante patio (da collocare a parte) sono le prime cose che catturano l'attenzione all'esterno. Le doppie porte anteriori in vetro conducono in un interno pieno di luce grazie all'uso di colori chiari ovunque e finestre sapientemente posizionate che rendono lo spazio più spazioso di quanto non sia in realtà. Un separé in doghe di legno separa la zona comune dalla scala che porta al soppalco e dalla cucina. Quest'ultima, sebbene minimalista, è dotata di un bancone abbastanza ampio. I pensili assicurano spazio sufficiente per gli utensili da cucina e sono presenti un piano cottura a quattro piastre, un forno e un lavello, oltre a un frigorifero Smeg.