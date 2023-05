Pagani partecipa al Concorso d'Eleganza Villa d'Este

Pagani Automobili ha annunciato la sua prima partecipazione al Concorso d'Eleganza Villa d'Este, l'appuntamento dedicato alle automobili d'epoca, in programma da domani a domenica 21 maggio sul Lago di Como.

Durante il concorso, nella categoria Concept Car si troverà a concorrere una Huayra Codalunga, per la precisione la seconda delle cinque create dalla Pagani Grandi Complicazioni, la divisione dedicata alle vetture one-off e few-off. Autentico tributo ai carrozzieri italiani e alle auto da corsa degli anni 60, questo modello è stato realizzato coinvolgendo i clienti nell'intero progetto di sviluppo.

La storia di questa particolare auto inizia nel 2018 quando due collezionisti chiesero a Horacio Pagani e al suo team di realizzare una versione codalunga partendo da Pagani Huayra Coupé, con l'idea di una Hypercar tanto elegante quanto semplice e pulita nel design.

L'auto in concorso si contraddistingue per la particolare verniciatura esterna, che rende omaggio al colore Bronzo Aymara, tinta di lancio di Huayra Coupé, rivisitato in chiave carbonio a vista. A un primo sguardo, infatti, la vernice sembra un normale Bronzo Aymara coprente ma, se colpita dalla luce in particolari angolazioni, emerge la fibra di carbonio. Inoltre, sulla livrea fasciante del cofano posteriore, spicca la scritta 'Codalunga' verniciata.

Il tutto è reso ancora più prezioso dagli interni rivestiti in pelle heritage, color cuoio con effetto vintage, abbinata alla stoffa pregiata di Loro Piana.