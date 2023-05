Bmw protagonista su gli schermi e l'acqua a Festival Cannes

Presentazione ufficiale al 76mo Festival di Cannes per The Icon, un futuristico progetto di imbarcazione elettrica realizzato da Bmw e dal cantiere Tyde con la determinante collaborazione stilistica di Designworks, la filiale del Gruppo Bmw con studi a Los Angeles, Monaco e Shanghai. The Icon ha una lunghezza di 13,15 metri e raggiunge con propulsione elettrica a batterie una velocità massima di 30 nodi. The Icon è un dimostratore, pioniere di una nuova generazione di imbarcazioni che dimostra ancora una volta l'impegno olistico di Bmw per la mobilità sostenibile che comprende non solo il trasporto su strada ma anche il viaggio sull'acqua.

La tecnologia foiling - l'imbarcazione viaggia su strutture alari che rimangono sotto il livello dell'acqua, mentre lo scafo galleggia sopra la superficie - riduce il fabbisogno energetico fino all'80% rispetto a uno scafo convenzionale e fornisce anche un maggiore confort di viaggio e velocità più elevate.

Una coppia di motori elettrici da 100 kW converte i 240 kWh di energia forniti da sei batterie della Bmw i3 in un'autonomia accattivante di oltre 50 miglia nautiche (circa 100 km).

L'imbarcazione può raggiungere una velocità operativa di 24 nodi, mentre la sua velocità massima è di 30 nodi (55 km/h). The Icon si muove quasi in silenzio, senza vibrazioni e senza emettere onde. A garantire un ambiente sonoro altrettanto impressionante Bmw ha fatto ricorso al sistema Dolby Atmos e alla creatività del due volte vincitore del premio Oscar Hans Zimmer.

Il corpo dell'imbarcazione, costituito da uno scafo piatto e da un elemento centrale di supporto per l'architettura trasparente, è dominato dalla forma prismatica della sovrastruttura che ha una larghezza di 4,5 metri nella sezione posteriore. Questo crea un ingresso molto spazioso nel lussuoso salone. Le porte ad angolo in vetro di The Icon danno accesso a un'area lounge che, con i suoi mobili dal design artistico su un lussuoso tappeto, ricorda un caleidoscopio. Ogni pezzo è formato da sezioni di lamiera metallica la cui struttura superficiale granulare riflette la luce del sole sul pavimento come le onde del mare. Mentre questa futuristica imbarcazione ha impressionato a Cannes nell'interazione con Bmw i7 M70 xDrive, l'ammiraglia elettrica che è presente in occasione del 76mo Festival del Cinema anche come official car.

Il modello top di gamma della Casa automobilistica bavarese - grazie al Cinema Display da 31,3 pollici a disposizione dei posti posteriori - permette in questi giorni la visione delle scene più spettacolari del corto The Calm, presentato da Bmw Film.

Con questa nuova produzione da 7 minuti Bmw Film scrivere il prossimo capitolo nella sua storia cinematografica. Con Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) come produttore esecutivo e Sam Hargrave (Marvel Cinematic Universe) sulla sedia del regista, il corto The Calm vanta davanti la macchina da presa attori come Pom Klementieff (serie Guardiani della Galassia) e Uma Thurman (serie Kill Bill) nei ruoli principali.