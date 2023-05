Renault scende in campo al Roland Garros 2023

Nel 2022, Renault è diventata premium partner di Roland-Garros. Per l'edizione 2023, che si svolgerà dal 22 maggio all'11 giugno, la casa della Losanga porta il suo stile al torneo, in particolare con la presenza del logo Renault sulle reti dei cinque campi principali. Nell'ambito della partnership tra Renault e Roland-Garros, la show-car Renault 5 Prototype si arricchisce di un nuovo colore bianco satinato metallizzato. Questo veicolo retrò-futuristico presenta anche nuove caratteristiche come le Croci di Sant'Andrea, simbolo emblematico dello Stade Roland-Garros, presenti sulle griglie laterali. Il logo retroilluminato di Roland-Garros sostituisce l'iconico 5 che vi era apposto.

Per l'edizione 2023 degli Open di Francia, Renault mette a disposizione una flotta di 185 veicoli composti, in particolare, da 90 Mégane E-Tech Electric, 30 Austral E-Tech Full Hybrid e 20 Nuovo Renault Espace E-Tech Full Hybrid.

Per festeggiare i 30 anni di Twingo, modello che ha conquistato diverse generazioni con colori divertenti e un design accattivante, sono state previste 3 Twingo Electric retrofittate, sviluppate in partnership con R-FIT, per accompagnare i fan e gli invitati, consentendo loro di raggiungere i campi del torneo.

Renault durante il torneo avrà a disposizione uno stand nei viali di Roland-Garros dove gli spettatori potranno scoprire le due show-car Renault 5 Prototype Roland-Garros e 4EVER Trophy, nonché Nuovo Renault Espace E-Tech Full Hybrid e Austral E-tech Full Hybrid.

Infine per tutta la durata del torneo Renault rinnova la "Let Challenge": ogni volta che la palla di servizio colpirà il nastro della rete prima di cadere nel campo avversario, la casa francese donerà 100 euro per questa iniziativa. Nell'edizione 2022, sono stati raccolti 161.400 euro, a cui Renault ha aggiunto un montepremi di 235.000 euro, permettendo di realizzare tre campi da tennis (a Lione, Marsiglia e Grigny).