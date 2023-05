F1: Sindaco Imola, stop a gran premio deciso in maniera unanime

La decisione di sospendere il Gran premio di Imola "non poteva che essere questa. In maniera unanime si è scelto di non disputare il Gran Premio di F1, per rispetto della situazione nella quale ci troviamo e per consentire di concentrare tutto l'impegno e gli sforzi di personale e mezzi sull'emergenza e per il sostegno alle persone in difficoltà, così duramente colpite". Lo afferma in una nota il sindaco imolese, Marco Panieri.

"Il mio pensiero e la mia vicinanza - aggiunge Panieri - vanno in primo luogo a tutte le persone così duramente colpite negli affetti e nelle cose, e a tutti coloro che sono impegnati senza sosta nel portare loro aiuto. Nella complessità del momento, che non ha risparmiato vite umane in Emilia-Romagna e ha visto un evento così drammatico e senza precedenti colpire per la seconda volta a distanza di poco tempo, non solo il nostro territorio, ma anche quello di gran parte della nostra regione, compromettendo anche i collegamenti e impegnando migliaia di uomini e donne che in queste ore stanno dando tutto il supporto necessario in aiuto delle popolazioni, la decisione non poteva che essere questa. In un momento successivo, lontano da questa emergenza, potremo riprendere il dialogo fra tutti i soggetti fin qui coinvolti, per proseguire insieme in questa collaborazione - conclude - che ci aveva portato al Gran Premio di F1 a Imola".