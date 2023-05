Auto: a Pergusa tricolori gt endurance, prototipi e storiche

Si correrà all'autodromo di Pergusa da venerdì a domenica l'Aci racing weekend, Trofeo Città di Enna, con i Campionati italiani Gran turismo endurance, Prototipi e Auto storiche. Fra i big in pista sulla gara di durata l'ex pilota di F1 Giancarlo Fisichella su Ferrari 488 Evo 2 della Scuderia Baldini. Per Fisichella è un ritorno sul lago di Pergusa dopo la partecipazione nel 2021 in GT Endurance e la vittoria in Formula 3 nel 1994. Oltre le Ferrari tanti i marchi impegnati nel fine settimana per il primo round Endurance della serie GT: BMW che schiera fra gli altri Stefano Comandini e il siciliano Salvatore Tavano; Audi con Luca Attianese, Marco Butti e Tailandese Sandy Nicholas Stuvik e Lamborghini con i team Imperiale e Roma Dl Racing. In gara anche l'ennese Simone Patrinicola con la Ferrari 488Challenge. Nel Tricolore sport prototipi ci saranno tutti i big della serie su Wolf GB08 Thunder con motore Aprilia: Danny Molinaro, campione 2021, Davide Uboldi, Michel Fattorini e lo scalatore e rallista sardo Sergio Farris. Protagoniste sul circuito di Pergusa anche le Auto storiche che si daranno battaglia divise per raggruppamenti. L'Aci racing week end è organizzata dal Consorzio ente autodromo Pergusa, presieduto da Mario Sgrò, con il supporto di Aci Sport e dall'Automobile club di Enna con la Delegazione regionale Aci sport. "Abbiamo il privilegio di ospitare i migliori protagonisti dell'automobilismo in circuito - ha detto Mario Sgrò - e lo faremo su un circuito con tante migliorie in pista e nelle strutture". Motori accesi venerdì dalle 9 alle 19,15 e sabato fino alle14,55 per le prove libere.

A seguire le qualifiche del Campionato sport prototipi dalle 16 alle 16,25, delle Auto storiche dalle 16,35 alle 17,05 e a completare la giornata i tre turni di Campionato endurance dalle 17,20 alle 18,30. Domenica gara 1 Sport prototipi dalle 9, poi le Auto Storiche dalle 10 e alle 12,30 il via alla gara endurance di due ore. Chiuderà il programma gara 2 Sport prototipi con la partenza alle 15.