A Gorizia il raduno delle Fiat 500, auto da tutto il Triveneto

Gorizia si prepara all'invasione delle "vecchie signore" della strada: saranno una settantina i veicoli provenienti domenica 21 maggio da tutto il Triveneto per il 18/o Raduno "Città di Gorizia" del Fiat 500 club Isonzo. Non mancheranno i pezzi particolarmente rari, come le 500 allestite per vigili del fuoco e la forestale, la versione Limousine o i modelli Abarth e Bianchina.

Dopo il ritrovo alle 8.30 in piazza Vittoria, il serpentone partirà verso le località di Lucinico, Mossa, San Lorenzo Isontino e Corona. Qui ci sarà una prima tappa enogastronomica, poi le auto ripartiranno verso Ruda.

"Questo evento ci permetterà di ammirare le Fiat 500, auto che a pieno titolo sono un pezzo della storia italiana", ha commentato, stamani alla presentazione, Giulio Daidone, consigliere comunale con delega allo Sport.

Il presidente del Club Isonzo, Girolamo Minore, ha illustrato il programma dell'evento, ricordandone lo spirito: "Questo raduno, che è il fiore all'occhiello dell'attività della nostra associazione, sarà uno spettacolo affascinante per gli appassionati di Fiat 500 e non solo".