Una McLaren 765 LT Spider per Lando Norris

Una McLaren 765 LT Spider è stata consegnata al pilota di F1 Lando Norris, che ha condiviso il momento dell'unveiling sul suo canale YouTube. Si tratta di una vettura realizzata con dettagli a cura del reparto McLaren Special Operations, che si contraddistingue per la particolare livrea blu in cui si intravede la fibra di carbonio. Durante l'ispezione dei tanti dettagli, il portacolori del team di Woking ha evidenziato come il contrasto delle pinze dei freni in giallo richiami quello del suo casco da gara. Altri dettagli in giallo sono presenti in modo discreto, ma con un forte stacco dal colore principale, su altre zone della carrozzeria ed anche nello spazio interno.

Nell'abitacolo, inoltre, spiccano il volante, che riprende la livrea esterna, le cuciture in giallo dei sedili in cui è presente, a livello del poggiatesta, il logo "LN" di Lando Norris.

In un interno basato sui colori nero e blu, non manca la targhetta identificativa con la scritta "Exclusively Commissioned for Lando Norris by MSO".

Completano il quadro le firme degli uomini McLaren nella parte interna del cofano anteriore, compresa quella del Ceo di McLaren Racing Zak Brown.