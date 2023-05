Ue,stop a import carburanti India prodotti con greggio russo

L'Unione europea dovrebbe prendere provvedimenti nei confronti dell'India che rivende in Europa il petrolio russo sotto forma di combustibile raffinato, compreso il diesel, mentre i Paesi occidentali si preparano ad inasprire le sanzioni contro il settore energetico di Mosca: lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, in un'intervista al Financial Times. Borrell ha spiegato che Bruxelles è a conoscenza del fatto che i raffinatori indiani acquistano grandi volumi di greggio russo per trasformarlo in carburanti da vendere in Europa, affermando per la prima volta che l'Ue dovrebbe agire per fermare questo fenomeno. "Se il diesel o la benzina entrano in Europa ... provenienti dall'India e prodotti con petrolio russo, si tratta certamente di un'elusione delle sanzioni e gli Stati membri devono prendere provvedimenti", ha dichiarato Borrell.