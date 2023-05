Sull'Appennino Bolognese parte un'app per condividere l'auto

Il comune di San Benedetto Val di Sambro, sull'Appennino Bolognese, lancia un'app per invitare i cittadini a condividere gli spostamenti in auto, così da ridurre costi, traffico e inquinamento. Al via l'utilizzo di Lightride, la prima web app in Appennino, dedicata all'organizzazione della mobilità automobilistica, sia per i pendolari per motivi di lavoro o studio, sia per il tempo libero.

L'applicazione infatti consente di condividere gli spostamenti e i costi chilometrici, offrendo o chiedendo un passaggio direttamente dallo smartphone: basta inserire un proprio annuncio ricorrente, ad esempio l'andata e il ritorno dal lavoro, oppure un annuncio singolo per raggiungere una destinazione non abituale. Si possono fare annunci per cercare un passaggio o per offrirlo, mettersi in contatto diretto e concordare il viaggio. "E' un'iniziativa che si può definire intelligente, perché volta a dare risposte in un territorio in cui il trasporto pubblico locale fa fatica a dare le risposte che servirebbero ai cittadini, e sostenibile poiché mirata a ridurre il numero di veicoli su gomma che si muovono per le nostre strade - commenta il sindaco Alessandro Santoni - Potrebbe essere un utile strumento anche per i giovani, per consolidare il progetto delle residenze universitarie fuori sede, quale utile ausilio agli spostamenti degli universitari che scelgono questo territorio per vivere durante i loro studi".

Per il guidatore è previsto un rimborso spese chilometrico, che può variare tra i 10 e 30 centesimi al km (fissato da chi pubblica l'annuncio). "L'auspicio - conclude il sindaco - è che questo servizio rappresenti un'opportunità non solo per il nostro Comune, ma che possa estesa e diventi di dominio pubblico per i cittadini di tutto l'Appennino, che così potranno muoversi con ancora più facilità".