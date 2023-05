Peugeot, iniziativa #camocatch in vista lancio nuovo 3008

In vista della presentazione del nuovo 3008, prevista per il prossimo settembre, Peugeot lancia l'operazione #camocatch, inedita iniziativa per dare a tutti gli appassionati di design la possibilità di scegliere la grafica del camuffamento dei prototipi del nuovo modello del Leone che effettueranno test in Europa durante l'estate.

Dal 15 maggio al 2 giugno, la campagna di comunicazione dedicata a #camocatch sarà presente sui social network di Peugeot (Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn). Accedendo a queste pagine il pubblico - senza limitazioni di residenza - potrà scegliere uno o più camouflage preferiti fra le 10 proposte ideate dai designer Peugeot.

Per questa iniziativa i designer di Peugeot hanno creato 10 nuovi motivi grafici per formare la mimetizzazione. Si tratta di soluzioni innovative e di grande impatto che, trasferite alla pellicola adesiva, sono in grado di nascondere i dettagli delle forme del nuovo Peugeot 3008. E di suscitare al contempo emozioni, grazie a un approccio grafico che - lo affermano i designer di Sochaux - ribadisce che 'il mondo è migliore con allure'.

i sei temi per camuffamenti che riceveranno il maggior numero di voti saranno realizzati a giugno e verranno utilizzati per mascherare i prototipi di 3008 che parteciperanno ai test di sviluppo su strada tra il primo luglio e il 15 agosto.

Peugeot invita alla 'caccia' a questi prototipi, naturalmente nel rispetto delle norme di sicurezza. Chiunque abbia la fortuna di vedere un Peugeot 3008 camuffato è invitato a fotografarla e a pubblicare l'immagine sugli account Peugeot con l'hashtag #camocatch.

Proprio attraverso un selezione dei partecipanti che hanno postato le immagini della nuova generazione di 3008 - che sarà commercializzata nel corso del prossimo anno - verranno scelti alcuni tester 'non professionisti' che potranno guidarlo in anteprima all'inizio del 2024.