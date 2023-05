Guida ubriaco in Colorado e cerca di dare la colpa al cane

Un uomo che guidava ubriaco in Colorado ha messo il cane dietro al volante per evitare di essere multato dalla polizia che lo aveva fermato. Lo riportano i media americani.

Alla scena tragicomica ha assistito l'agente mentre si avvicinava all'auto. Lui che piazza l'ignaro animale al posto del guidatore e poi scende, con nonchalance, dalla parte del passeggero. Chiaramente ubriaco ha cercato di scappare quando il poliziotto gli ha chiesto quanto avesse bevuto ma è stato catturato dopo 20 metri.

Dopo essere stato portato in ospedale per accertamenti, l'uomo, che aveva dei precedenti, è stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza, sotto stupefacenti e per ridotta capacità motoria.