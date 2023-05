Gruppo Koelliker ad Add tra novità e collaborazioni

In occasione del'Automotive Dealer Day Koelliker riunisce la sua rete vendita, partner finanziari e commerciali e presenta le novità del momento. Proprio in occasione del Dealer Meeting organizzato durante la prima giornata dell'evento a Verona, Koelliker ha confermato la strategia che punta verso la trasformazione in hub di soluzioni di mobilità sostenibili e innovative.

Il Gruppo ha presentato aoggi in esclusiva il primo scooter elettrico a marchio Koelliker powered by Askoll. Dopo Microlino e con il nuovo scooter 100% elettrico Koelliker, si amplia quindi l'offerta di soluzioni di mobilità urbana che il Gruppo mette a disposizione del cliente. La gamma degli scooter Koelliker sarà composta da due modelli e sarà possibile scoprirli in tutti i Koelliker Store a partire da settembre 2023.

Sempre nella cornice dell'Automotive Dealer Day, Koelliker ha avuto l'occasione per presentare a tutti i visitatori il nuovo Suv Torres di KG Mobility (ex SsangYong) e la Aiways U6. Altra novità del marchio è poi la partnership appena siglata con il brand biellese Regis per la distribuzione del nuovo quadriciclo elettrico Epic0, dotato di una scocca e telaio in acciaio e un piano di carico fino a 3,2 metri quadrati.

Presentato anche il teaser del nuovo concept store made by Pininfarina. Il Brand point presente in fiera non servirà solo da vetrina delle soluzioni a due e quattro ruote proposte da Koelliker, ma richiamerà visivamente e funzionalmente il nuovo concept dei Koelliker Store.

Il Gruppo è poi anche official mobility partner dell'ADD 2023, offrendo un servizio shuttle con Maxus Mifa9, il veicolo premium 7 posti con una tecnologia 100% elettrica, oltre che con Mitsubishi Eclipse Cross, il Suv Coupè con tecnologia Phev.