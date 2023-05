Dieselgate: l'ex ceo Audi confessa per avere la condizionale

L'ex ceo di Audi, Rupert Stadler, ha confessato nell'ambito del processo sul dieselgate e può adesso sperare in una condanna con la condizionale. È quello che hanno riportato diversi media tedeschi. L'ex top manager ha ammesso le sue responsabilità: sarebbe potuto intervenire e non lo ha fatto e di questo è molto pentito, secondo quanto ha scritto Dpa. Si tratta del primo membro della famiglia Volkswagen ad aver ammesso le sue colpe nel processo per truffa sulle emissioni di gas manipolate dei motori diesel. Con una confessione piena e il versamento di 1,1 milioni di euro, il 60enne può sperare nella condizionale.