Audi Sport spegne 40 candeline

Audi Sport compie 40 anni, la divisione sportiva dei quattro anelli ha realizzato oltre 250.000 vetture nell'ultimo decennio ed ha in bacheca più di 400 titoli sportivi. Per celebrare questo anniversario ed i suoi modelli sviluppati sul vecchio circuito del Nurburgring, ha scelto il tracciato tedesco per dare il via ai festeggiamenti con quattro Audi R8 LMS iscritte dai team Audi Sport che gareggeranno alla 24 Ore con livree celebrative ispirate alla storia del motorsport Audi. Gli ex campioni del DTM Mike Rockenfeller, Timo Scheider e Martin Tomczyk parteciperanno con l'evocativo numero 40 sulle portiere della loro Audi R8 LMS, la cui livrea sarà dedicata alla V8 quattro DTM del 1992.



Nel weekend della 24 Ore del Ring, inoltre, nella giornata di venerdì 19 maggio, Mike Rockenfeller, Timo Scheider e Martin Tomczyk, oltre ai direttori generali Audi Sport Sebastian Grams e Rolf Michl, saranno a disposizione della stampa durante il "Champions' talk". Nello stesso tempo, presso il ring boulevard saranno esposti alcuni modelli che hanno contribuito alla storia dei quattro anelli, tra cui l'Audi R8 e l'Audi RS 4 Avant prima generazione, l'attuale Audi R8 Coupé GT, Audi RS 4 Avant competition pack, e Audi S1 Hoonitron. Prima del via della competizione è prevista anche una parata dei modelli Audi Sport lungo il tracciato.

I festeggiamenti saranno estesi anche alla sede Audi Sport di Neckarsulm, dove, dal 14 giugno, andrà in scena la mostra "40 anni di Audi Sport - Il fascino incontra le prestazioni", che offrirà una panoramica completa della storia della divisione sportiva Audi.

In autunno, precisamente il 14 ottobre, è previsto un raduno per gli appassionati del rombo rosso presso l'Audi Forum di Neckarsulm, nel quale, oltre alle visite guidate della mostra, sono in programma esposizioni esclusive che consentiranno di compiere un viaggio emozionante attraverso i 40 anni dell'azienda. .