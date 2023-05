Urso, entro giugno ddl per riordino distribuzione carburanti

"Entro il mese di giugno in consiglio dei Ministri sarà presentato il disegno di legge per il riordino della distribuzione di carburanti", indica il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, parlando alla presentazione del rapporto sul futuro del commercio di Confesercenti e Ipsos. Il provvedimento, sottolinea, recepirà quanto "sortirà dal confronto, continuo, con le associazioni di categoria in corso al tavolo con il sottosegretario Bitonci" e "porterà ad una legge organica di riordino del settore".