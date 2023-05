Horizon tra i protagonisti dell'Automotive Dealer Day

Ritorna dal 16 al 18 maggio l'Automotive Dealer Day 2023, l'evento di riferimento per gli operatori del settore auto, ospitato presso il Centro Congressi di Veronafiere e Horizon Automotive sarà ufficialmente presente per la prima volta in una doppia veste, ovvero come espositore allo stand 76 e come speaker aziendale con un workshop dal titolo 'Il noleggio a lungo termine con i dealer: il modello Horizon Automotive', il 18 maggio alle 10,30 in Sala Vivaldi.

L'occasione sarà quella per approfondire il tema del noleggio a lungo termine di Horizon, anche attraverso i suoi partner.

Horizon Automotive presenterà anche la sua strategia mirata ad un nuovo modo di proporre il noleggio a lungo termine, basato su tecnologia proprietaria e un team esperto di supporto commerciale e marketing.

Il progetto Marketplace conta oggi più di 20 dealer partner in tutta Italia, con 7 nuovi Dealers strategici entrati nel network nel solo primo trimestre 2023. Proprio l'evento del Dealer Day di Verona rappresenta l'occasione strategica per rinnovare e rafforzare il legame con la rete commerciale e per incontrare nuovi potenziali partner.