Auto: Bonaccini, la transizione ecologica è necessaria

"All'estero basta dire di essere della Regione di Maserati, Ferrari, Ducati, Lamborghini, Dallara, Pagani e tutti capiscono che si tratta di una terra speciale, che in pochi chilometri racchiude marchi che hanno fatto la storia dell'automobilismo e del motociclismo e che continueranno a scriverla". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, recentemente rientrato da una missione in Argentina, in visita al Motor Valley Fest, in corso a Modena fino a domani.

Bonaccini ha visitato la mostra 'Manualmente: pezzi di pezzi unici', allestita nella Chiesa San Carlo di Modena, dove sono esposti pezzi unici provenienti dal mondo della ceramica, della moda e dei motori. "Il distretto della Motor Valley - ha aggiunto Bonaccini - non è fatto solo di grandi brand, ma di oltre 16mila piccole e medie imprese, soprattutto artigiane, che danno lavoro a oltre 70mila persone. La transizione ecologica è necessaria, ma bisogna fare un patto con l'Unione Europea, per evitare che il passaggio all'elettrico e all'idrogeno vada a danneggiare una filiera così straordinaria".