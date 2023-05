Al via a Trieste la Mitteleuropean Race delle auto storiche

È iniziata questa mattina in piazza Unità d'Italia a Trieste la "Mitteleuropean Race - La salita della Trieste-Opicina", manifestazione di auto storiche con partecipanti da tutta Italia e dall'estero. Per ragioni di pubblica sicurezza legate alla concomitanza con la 94esima adunata nazionale degli alpini a Udine, ieri il prefetto del capoluogo friulano ha vietato il transito dei concorrenti su tutto il territorio della provincia di Udine. La gara vera e propria è stata quindi modificata e il tracciato si svolgerà nelle province di Trieste e Gorizia, con lo stesso numero di prove cronometrate previsto in origine.

La prima vettura è partita da piazza Unità d'Italia oggi alle 9, rientrata poi attorno alle 13, prima di ripercorrere le stesse strade nel pomeriggio. A fine giornata è previsto il rientro per tutti a Trieste. Nel corso del week end andrà in scena anche il concorso d'eleganza città di Trieste, organizzato dal club Aci storico, l'automobile club di Trieste e l'associazione amatori veicoli storici. Sempre nello spazio di piazza Unità d'Italia saranno esposte oltre venti automobili leggendarie e iconiche, tra le quali Mercedes-Benz, Alfa Romeo e Isotta Fraschini.