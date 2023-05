"Ruote nella Storia" di Aci arriva nei borghi bolognesi

Continua il viaggio con Ruote nella Storia: l'autoraduno realizzato grazie alla sinergia tra Automobile Club d'Italia e Aci Storico raggiunge la sua settima tappa della stagione 2023.

Il 14 maggio, con la collaborazione dell'Automobile Club di Bologna presieduto da Federico Bendinelli e diretto da Fabrizio Turci, la manifestazione fa tappa nel borgo storico di Pieve di Cento. Focus portante dell'appuntamento la passione per la storia delle auto e la valorizzazione del territorio. Tutto attraverso la cultura dell'automobilismo e delle vetture. Tra quelle presenti alla manifestazione, una Daimler 250 V8 2500 Del 1967, un Alfetta GTV 2000 Del 1981, una Triumph Spitfire 1500 del 1979, una Fiat 600 del 1964 e ancora una Triumph TR3 del 1956 e una Citroen Trattino Avant 11/B 2000 del 1953, solo per citarne alcune.

Soprannominata "La piccola Bologna", per i numerosi e lunghi portici, Pieve di Cento ha ottenuto nel 2019 il riconoscimento di "Bandiera Arancione" del Touring Club Italiano come piccolo borgo italiano eccellente. La cittadina, poco distante dalla sede dell'AC Bologna, si caratterizza per aver mantenuto l'impianto urbanistico dell'antico castrum romano, con l'aggiunta della pieve del IX sec., poi della città medievale e quindi rinascimentale e barocca.

I partecipanti di Ruote nella Storia, circa 30 equipaggi, saranno scortati da una guida turistica professionista che li accompagnerà alla scoperta del Museo della Musica di Pieve e del Teatro Alice Zeppilli.

Dopi una passeggiata per il centro storico è prevista la visita alla Pinacoteca di Cento, che ospita opere di artisti in particolare di area bolognese, ferrarese e veneta, dal Trecento al Settecento.