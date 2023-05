Nel FuoriConcorso Aero va in scena l'aerodinamica

Il 20 ed il 21 maggio 2023 andrà in scena sulle rive del Lago di Como, precisamente in Villa del Grumello e Villa Sucota, FuoriConcorso Aero, dove sarà presente una selezione di auto sportive e da corsa altamente aerodinamiche. Prevista la presenza di concept car e prototipi e hypercar moderne, con vetture costruite in un arco temporale che va dai primi decenni dell'automobile sino ai nostri giorni.

L'elenco completo delle auto sarà tenuto riservato fino al giorno dell'evento per garantire il cosiddetto effetto sorpresa.

Per rendere la manifestazione ancora più accattivante per gli appassionati, ci saranno due Conversation Program. Nel primo incontro, dedicato all'aerodinamica, ci saranno ospiti del calibro di Horacio Pagani, fondatore e chief designer di Pagani Automobili; Christian von Koenigsegg, fondatore e amministratore delegato di Koenigsegg Automotive AB; l'ing. Ralf Häßler di Porsche; l'ing. Dialma Zinelli, head of aerodynamics di Dallara ed altri ancora. Nel secondo, che riguarderà musei ed anniversari del settore, parteciperanno, tra gli altri, Achim Stejskal, director heritage and Porsche Museum; Roberto Giolito, head of FCA Heritage; Marcus Breitschwerdt, head of Mercedes-Benz Heritage.