Lamborghini con la Revuelto al Motor Valley Fest

Lamborghini in grande spolvero in occasione del Motor Valley Fest, l'evento di riferimento per gli appassionati di motori che si terrà fino al 14 maggio. In occasione dell'edizione 2023, la quinta nella storia della manifestazione, il brand del toro è stato presente nei vari dibattiti della giornata di apertura, e lo sarà per tutta la durata della kermesse modenese attraverso l'esposizione, nel proprio stand, della nuovissima Revuelto: la prima ibrida plug-in dell'azienda che gli appassionati potranno osservare dal vivo.

La nuova hypercar made in Sant'Agata Bolognese presenta un powertrain che abbina il motore termico centrale V12 aspirato da 6,5 litri a tre motori elettrici: due all'anteriore e uno al posteriore integrato nel nuovo cambio a doppia frizione a 8 rapporti.

Grazie all'impiego della fibra di carbonio e di materiali ultraleggeri la vettura vanta il miglior rapporto peso/potenza della storia Lamborghini, con 1,75 kg/Cv. La Revuelto scatta da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e raggiunge una velocità massima di oltre 350 km/h.