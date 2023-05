La startup spagnola Motoreto al Dealer Day di Verona

Anche la startup spagnola Motoreto sarà presente dal 16 al 18 maggio al Dealer Day di Verona, grande appuntamento per gli operatori del mercato delle auto e della mobilità. L'azienda, distintasi nel Paese iberico come piattaforma specializzata in digitalizzazione della compravendita di veicoli usati, si è tuffata di recente anche sul mercato italiano, puntando ad estendere la rete di concessionari inclusi nel proprio network. "L'Italia è un Paese molto importante per il suo potenziale di mercato, con oltre 4 milioni di auto vendute attualmente, il triplo del mercato spagnolo, quindi crediamo che Motoreto sarà la soluzione All in One che si adatterà alle esigenze dei concessionari italiani", spiega Marco Conde, Ceo della startup. In linea con il tema dell'Automotive Dealer Day di quest'anno, la sostenibilità, Motoreto fa notare in un comunicato come abbia appena ricevuto un investimento "dal primo strumento di finanziamento ad impatto che esiste in Spagna (First Drop VC), considerando che il suo modello aziendale e le soluzioni hanno come obiettivo l'attuazione, in diverse aree, degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS)". Alla fiera veronese, la startup iberica avrà uno spazio proprio e competerà nell'area Startup Generation Award.