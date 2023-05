Inaugurato a Shanghai il nuovo Volvo Design Studio

Volvo ha inaugurato nei giorni scorsi il suo nuovo Design Studio di Shanghai. La struttura si trova in una delle città più dinamiche e creative della regione asiatica e amplia la rete di progettazione globale, aggiungendosi alle sedi già esistenti di Göteborg e Camarillo.

Il Design Studio di Shanghai è stato pensato per essere uno dei più completi centri di progettazione per marchi automobilistici internazionali in Asia. Analogamente alla sede centrale di Göteborg, lo Studio di Shanghai riunisce tutte le funzioni necessarie per agevolare l'intero processo di progettazione, dal concept alla produzione.

Le risorse concentrate nel Design Studio consentono di realizzare modelli in scala e a grandezza naturale per interni, esterni, colori e materiali, oltre che per l'Ux design. Oltre a fresatrici, stampanti 3D e laboratori attrezzati, i progettisti di Shanghai hanno anche accesso ad ambienti di Vr in cui è possibile analizzare i progetti in modo virtuale.

"Il nostro team di progettazione di Shanghai - ha commentato Jeremy Offer, responsabile del design Volvo a livello globale - è un elemento fondamentale e parte integrante della nostra rete di progettazione globale. La nuova sede e le tecnologie più recenti contribuiscono a intensificare la collaborazione tra i nostri tre Design Studio nel mondo, consentendo un continuo miglioramento dell'esclusivo design scandinavo che contraddistingue Volvo Cars".

Con l'apertura del Design Studio di Shanghai, che si aggiunge al centro di Ricerca e Sviluppo a Shanghai e agli stabilimenti di Chengdu, Daqing e Taizhou, Volvo ha confermato anche i suoi piani di investimento strategico e di sviluppo a lungo termine in Cina.

Creato per favorire la collaborazione, lo Studio si estende su 5.500 metri quadrati e può ospitare più di 100 progettisti e ingegneri creativi. Le aree di lavoro sono caratterizzate da uno stile essenziale e lineare. Gli interni sono sobri e luminosi, caratterizzati da numerosi dettagli stilistici e da materiali accuratamente selezionati.

Al centro di tutto ciò si trova l'imponente area espositiva di 1.000 metri quadrati, dotata di un'illuminazione ottimale e di un grande giardino esterno.