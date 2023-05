Ferrari presenza centrale al Motor Valley Fest 2023

Nel Motor Valley Fest 2023, in scena a Modena fino al 14 maggio, Ferrari sarà protagonista attraverso interventi, iniziative dedicate, e l'esposizione di vetture della gamma del cavallino rampante. Nello specifico, la nuovissima Ferrari Roma Spider è esposta nel cortile d'onore dell'Accademia Militare di Modena, mentre altri modelli quali la Portofino M, la Roma, la Purosangue, la 296 GTB, la 296 GTS e la SF90 Stradale sono in mostra presso il Museo Enzo Ferrari.

Tra i diversi convegni con presenza Ferrari al Motor Valley Fest, Flavio Manzoni, Ferrari chief design officer, interverrà in quello dedicato al design automobilistico. Per i visitatori del Museo Enzo Ferrari di Modena, aperto per l'occasione dalle 9.30 alle 19.00, con il biglietto di ingresso sarà incluso un piccolo omaggio legato alla nuovissima mostra "Game Changers" dedicata allo spirito innovativo del Cavallino Rampante. Inoltre, da venerdì a domenica sarà possibile usufruire di visite guidate gratuite alle 10:00 e alle 15:00 in lingua italiana e alle 11:00 e alle 16:00 in inglese (fino a esaurimento posti). Sempre in concomitanza del Motor Valley Fest, saranno presentati in anteprima una serie di servizi rivolti alle persone con disabilità, tra cui visite virtuali da remoto che permettono di spostarsi in autonomia all'interno del museo tramite l'utilizzo di un dispositivo robotico munito di sistema audio-video (fino a esaurimento posti) e visite guidate gratuite in lingua dei segni (fino a esaurimento posti) alle ore 10:00 e alle 15:00.