Contromano in autostrada nel Frusinate, bloccato dalla polizia

Viaggiava contromano sull'autostrada. E non per un errore: percorreva la corsia d'emergenza mentre tutte le altre vetture sfrecciavano nella direzione opposta, senza accennare a fermarsi o chiedere l'assistenza della Polizia Stradale. Ad accorgersene sono stati gli agenti della Sottosezione A1 in servizio a Frosinone. All'altezza di Anagni hanno intimato l'alt al veicolo. Che non si è fermato ed ha proseguito la corsa contromano. La pattuglia lo ha inseguito, entrambi i veicoli così percorrevano contromano la corsia di emergenza. Il mezzo è stato fermato dopo alcuni chilometri, senza problemi e nemmeno conseguenze per la normale circolazione stradale. Dopo avere elevato una sanzione al conducente ed avere chiesto la patente per procedere al sequestro, gli agenti hanno segnalato il caso avviando ulteriori accertamenti con i quali comprendere le ragioni della fuga e la scelta di procedere contromano.