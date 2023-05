Comune Lucca pronto a vietare il noleggio libero dei monopattini

No al noleggio libero dei monopattini, regole più severe e limitazioni per i risciò, e niente trenini elettrici. Sono le decisioni verso cui si sta indirizzando il Comune di Lucca. Prendendo come modello le esperienze già maturate in altre città italiane simili a Lucca per conformazione, spiega una nota, che hanno adottato precise regole condivise a garanzia della sicurezza di tutti, l'amministrazione comunale ha stabilito di non adottare il libero noleggio dei monopattini in centro storico e periferia, secondo il modello che prevede punti di prelievo e rilascio sparsi in varie zone della città. E' stato invece ritenuto ammissibile (attraverso un provvedimento comunale che ne disciplini modalità e quantità) il noleggio presso esercizi commerciali in sede fissa. Anche la proposta di trenini elettrici arrivata in questi mesi da più operatori (per le Mura ma non solo) è stata bocciata, mentre per quanto riguarda i risciò si prevedono una limitazione delle strade e piazze percorribili, una cartellonistica adeguata e ulteriori accorgimenti che possano garantire maggiore sicurezza per utenti e cittadini. Nell'ottica di una mobilità sempre più sostenibile, verranno invece supportati e promossi servizi di noleggio biciclette in sharing. "Il sindaco e la giunta, per garantire la sicurezza dei cittadini si sono posti l'obiettivo di regolamentare l'utilizzo di monopattini, risciò e altri mezzi in centro storico - spiega Santini -, aprendo a servizi moderni ed una mobilità green e di condivisione. La conformazione del centro storico e la tipologia di turismo che ospitiamo impongono una disciplinazione attenta ed un ordine che possa tutelare la fruibilità della città e delle sue immense bellezze".