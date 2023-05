Una Land Rover Defender in servizio con la British Red Cross

Una Land Rover Defender 130, appositamente convertita e donata alla British Red Cross per il Giubileo di Platino di Elisabetta II, entrerà in servizio attivo nel Galles del Nord. Il veicolo unico aiuterà l'ente di beneficenza a sostenere le comunità in aree difficili da raggiungere, come la catena montuosa di Snowdonia, la penisola di Lleyn e l'isola di Anglesey.

In collaborazione con la Croce Rossa Britannica, di cui la Regina Elisabetta II è stata patrona per settant'anni, la Defender 130 è stata adattata per includere le funzionalità di comunicazione più avanzate. Con il Galles classificato penultimo nel Regno Unito per copertura dati 4G nelle aree rurali, la capacità della Defender di rimanere connessa sarà essenziale lungo la costa, il terreno montuoso e le località remote della regione.

Il veicolo è equipaggiato con antenna 4G per fornire un segnale forte in qualsiasi posizione, telefono integrato, radio Vhf per le comunicazioni e sistema telematico aggiornato con tracking Gps. Un sistema ad energia solare sul tetto caricherà poi una batteria ausiliaria per alimentare gli accessori quando il motore non è in funzione.

Un ulteriore spazio di carico è stato creato rimuovendo la terza fila di sedili della Defender 130. Un sistema di cassetti consentirà alle squadre di trasportare attrezzature come coperte, cibo e forniture di primo soccorso. Tra le modifiche, figurano anche i coprisedili antibatterici e le torce ricaricabili con punti di ricarica. Il bollitore integrato consentirà poi alla Croce Rossa britannica di fornire bevande calde in tempi di crisi.

Prima di iniziare il lavoro nel Galles del Nord, il veicolo sarà esposto al Royal Windsor Horse Show (da oggi al 14 maggio), evento cui era regolarmente presente la Regina Elisabetta II.