Renault naviga nel Blockchain con iniziativa 're-w@rd'

Si chiama 're-w@rd' la nuova iniziativa di customer engagement firmata Renault che integra un programma di fidelizzazione sviluppato sulla tecnologia blockchain e Nft (Non-Fungible Token). Il programma nasce per i clienti di Megane E-Tech electric, il modello high-tech e nativo digitale con cui Renault ha aperto un nuovo capitolo della sua rivoluzione elettrica.

Primo progetto marketing del mondo Renault ad utilizzare la blockchain come infrastruttura tecnologica, re-w@rd è una piattaforma web che permetterà ai clienti privati di Megane E-Tech Electric, previa iscrizione, di ricevere punti sotto forma di token, nel momento dell'ordine e nelle fasi successive all'acquisto, attraverso diverse interazioni con il marchio francese.

Il cliente avrà la possibilità di utilizzare i propri token su un marketplace che mette a disposizione prodotti e servizi Renault e di esclusivi brand partner, nell'area tech e lifestyle, tra i quali anche Apple, Samsung e Sony. Ad arricchire il programma, una collezione esclusiva di Nft dedicati a Megane E-Tech Electric.

In occasione del lancio, i clienti che adereriranno al programma entro il 21 maggio potranno infatti aggiudicarsi un Nft esclusivo e un'esperienza al Roland Garros 2023, di cui Renault è premium partner.

Saranno poi disponibili altri Nft, tra cui opere d'arte digitali originali come quella appositamente creata per il progetto da Aldo Salucci, autore emergente della scena artistica contemporanea digitale. Il programma re-w@rd sarà disponibile per tutti i clienti Megane E-Tech Electric che avranno l'opportunità di testarlo per alcuni mesi, contribuendo poi con i loro feedback ad identificarne potenziale e sviluppi successivi.