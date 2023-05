Progetto '50 anni di Fiat', premiati gli studenti

Si è tenuta questa mattina nell'aula magna dell'università di Cassino la premiazione del concorso '50 anni di Fiat…nelle scuole', promosso dal Consorzio Industriale del Lazio insieme al Comune ed alla Pro Loco di Piedimonte San Germano con il contributo di Stellantis.

Obiettivo del progetto era di promuovere la storia dello sviluppo industriale dell'automotive all'interno delle scuole: hanno partecipato oltre 700 studenti di scuola media.

Alle prime tre scuole classificate andrà un premio in denaro offerto dall'azienda automobilistica, gli studenti che si sono classificati al primo posto avranno la possibilità di visitare lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano.

"Come Consorzio Industriale ci è sembrato bello ed opportuno, celebrare la storia del più importante insediamento produttivo della provincia di Frosinone - ha affermato il presidente Francesco De Angelis. - Questo perché dal 1972, cioè da quando l'allora Fiat decise di aprire lo stabilimento a Piedimonte, la storia industriale di questa provincia è profondamente cambiata".

A vincere il concorso è stata la II B dell'Istituto Comprensivo Pontecorvo I. Seconda classificata la classe III B dell'Istituto Comprensivo Pontecorvo II e terze, a pari merito, la classe III C dell'Istituto Comprensivo di Piedimonte San Germano e la classe III D dell'Istituto Comprensivo Frosinone II.