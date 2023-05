Il Civm corre a Fasano con la 64/a Coppa Selva tra vip e F1

La 64/a Coppa Selva di Fasano è terzo round di Campionato Italiano Velocità Montagna e porta in Puglia i protagonisti della massima serie ACI Sport, oltre che i primi attori del Campionato Italiano "Le Bicilindriche" e quelli della serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna. Alla gara organizzata dalla Egnathia Corse sono arrivate 220 iscrizioni e ci sono tanti pretendenti alle parti alte della classifica assoluta ed anche di categoria. Presenze di prestigio con i driver F.1 Alex Caffi e Giancarlo Fisichella, oltre all'esclusiva Lamborghini Essenza SCV12, la super car costruita in soli 40 esemplari, super ospite con il driver di casa Ivan Pezzolla. Nel Trofeo VIP spiccano gli esperti driver Ettore Bassi e Jimmy Ghione.

Le operazioni preliminari si svolgeranno presso la sede dell'Egnathia Corse, in via dell'Industria, 50 a Fasano, dalle 10 alle 19.30. Il Percorso si snoda tra le porte della cittadina e la Selva, nota località di villeggiatura, lungo 5,6 Km che coprono un dislivello di poco meno di 350 metri. I concorrenti prederanno familiarità con il tracciato al volante delle auto da gara, sabato 13 maggio dalle ore 9, durante le due manche di ricognizione. Domenica 14, il Direttore di Gara Rosario Moselli e l'aggiunto Carmine Capezzera, daranno il via alla prima delle due salite di gara. Tutto in live streaming sulle piattaforme social del Campionato Italiano Velocità Montagna e di ACI Sport, oltre che dell'evento. Il CIVM in diretta su ACI Sport TV (228 Sky).

Le sfide di vertice vedono sotto i riflettori il fiorentino Simone Faggioli, il driver della Best Lap ufficiale della Norma M20 FC Zytek che vanta 10 vittorie della competizione fasanese, compreso il successo del 2022. Il giovane siciliano Luigi Fazzino e l'esperto lucano Achille Lombardi sono pronti a sferrare l'attacco ed animare la sfida della classe 2000 del gruppo E2SC sulle Osella PA 2000 con motore turbo, dove il calabrese Dario Gentile si farà largo con la versione atmosferica Honda dell'Osella. In classe regina il ragusano Franco Caruso è sempre e costantemente insidioso sulla Nova Proto NP 01-2, come il sardo Giuseppe Vacca è a caccia di riscatto sull'Osella PA 30, dopo un avvio di stagione in affanno "tecnico".