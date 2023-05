Usa, spot dedicato a nuova Dodge Hornet domina classifica Tv

Dodge , il brand Usa di Stellantis, viaggia a tutto gas anche nel mondo della comunicazione pubblicitaria e degli sport televisivi in particolare.

Secondo la classifica generale di iSpot.tv alla fine dello scorso mese l'annuncio 'Swarming the Nation' dedicato al modello Hornet - visibile su You Tube al sito Dodge https://www.youtube.com/watch?v=lYQpwOPhnzw - è tornato al primo posto per numero di visualizzazioni (191,6 milioni di impressioni pubblicitarie sulle TV nazionali) pur avendo comportato l'investimento stimato più bassa ( 1.062.489 milioni di dollari).

Secondo iSpot.tv al secondo posto c'è il video 'Dog Tested: Soccer Practice' di Subaru con 188,5 milioni di impressioni con una spesa stimata di 1.625.076 milioni di dollari. Al terzo un altro brand della galassia Stellantis, Ram.

L'annuncio televisivo ' To Be a Ram: Have Heart' ha totalizzato oltre 185 milioni di impressioni pubblicitarie sulle TV nazionali a fronte di una spesa di 1.236.019 milioni di dollari. Per iSpot.tv la musica di accompagnamento dello spot Ram - eseguita dalla cantante country Lainey Wilson - è stata citata come la cosa migliore dell'annuncio.