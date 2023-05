Topo d'auto seriale arrestato a Viterbo

Arrestato dalla polizia ladro seriale specializzato in furti nelle auto. Ormai il suo modus operandi era consolidato, prendeva di mira una macchina parcheggiata e atteso il momento più favorevole la svuotava. Si tratta di un cittadino tunisino di 40 anni uscito dal carcere a marzo dove era detenuto proprio per una serie di furti nelle auto commessi a settembre dello scorso anno. Anche stavolta ad inchiodarlo le indagini della squadra mobile della questura di Viterbo che grazie alle indagini sono riusciti a collegarlo al recente furto in tre auto parcheggiate nel centro di Viterbo. In questo caso il quarantenne era riuscito a sottrarre dalle macchine vari oggetti e 300 euro circa in contanti. Inoltre, l'uomo recentemente era già stato denunciato per altri furti in auto e per aver sottratto un monopattino elettrico. Come già detto la tecnica era sempre la stessa , passeggiando per le vie del centro adocchiava il bersaglio e una volta che il proprietario del veicolo si era allontanato, magari per fare la spesa o aprire il garage, lui entrava rapidamente in azione entrando nel veicolo e rubando tutto ciò che li capitava a tiro. Per lui è scattato il provvedimento di arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Qualche tempo fa su una chat di residenti del centro girava il video dell'uomo mentre si introduceva in uno dei veicoli. Il filmato era stato fatto da una dashcam che il proprietario teneva sulla propria macchina.