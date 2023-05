Rc auto: verso l'ok definitivo a norme Ue sulle persone lese

Arriverà probabilmente domani in cdm per l'approvazione definitiva - dopo l'esame del preconsiglio di oggi - il decreto legislativo di recepimento delle norme europee sull'rc auto inserite nella direttiva Ue 2021/2118.

Il decreto legislativo è già stato esaminato in via preliminare lo scorso 16 febbraio. L'obiettivo della direttiva è quello di garantire la parità di tutela minima delle persone lese a seguito di incidenti derivanti dalla circolazione stradale in tutto il territorio dell'Unione europea, assicurare la loro protezione in caso di insolvenza delle imprese di assicurazione e garantire parità di trattamento da parte degli assicuratori delle attestazioni di sinistralità pregressa dei potenziali assicurati che attraversano le frontiere interne dell'Unione. Le nuove norme rendono inoltre obbligatorio e omogeneo, in tutti i Paesi europei, l'intervento risarcitorio del Fondo di garanzia in caso d'insolvenza di un assicuratore auto e a garantire, in caso di fallimento d'imprese estere operanti in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento, il diritto di rivalsa del Fondo che ha risarcito il danneggiato nei confronti del Fondo del Paese di origine dell'impresa insolvente.