Pirelli exclusive tyre partner del Goodwood Festival of Speed

Pirelli è il nuovo exclusive tyre partner del Goodwood Festival of Speed che quest'anno si terrà dal 13 al 16 luglio. Lo annunciano oggi Pirelli e Goodwood Estate, che hanno stretto una partnership pluriennale per l'evento.

"Sono orgoglioso che Pirelli diventi partner di un appuntamento prestigioso come il Goodwood Festival of Speed - ha affermato Marco Tronchetti Provera, Vicepresidente Esecutivo e CEO Pirelli - un evento che rappresenta per noi il contesto ideale. Innanzitutto, per la presenza delle case automobilistiche prestige, mercato in cui Pirelli ha una leadership assoluta. Poi, per lo spazio dedicato al motorsport, che è il nostro laboratorio a cielo aperto fin dal 1907. Infine, ci riconosciamo nell'attenzione che il Festival dedica alle nuove forme di mobilità, su cui anche Pirelli è focalizzata sviluppando nuove tecnologie volte a rendere gli spostamenti ancora più sostenibili".

Pirelli sarà presente al Goodwood Festival of Speed con due spazi espositivi che racconteranno gli aspetti chiave dell'azienda: 150 anni di evoluzione che si esprimono nei prodotti ad alto livello tecnologico, nel dna sportivo, nell'impegno nell'arte e nella cultura, nell'attenzione alla sostenibilità. Uno di questi spazi sarà dedicato alla gamma P Zero, e ospiterà in anteprima tre nuovi pneumatici che avviano il rinnovamento dell'intera famiglia di prodotti Pirelli di fascia alta.

"Pirelli - ha detto il Duca di Richmond, proprietario di Goodwood - ha una straordinaria reputazione per l'eccellenza produttiva e per l'innovazione, qualità che la rendono un partner molto gradito a Goodwood. In qualità di produttore leader nel mercato prestige e fornitore ufficiale di pneumatici per la Formula 1 siamo entusiasti di averli a bordo per il 30° anniversario del Festival of Speed".