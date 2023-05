Mimit, costante calo dei prezzi della benzina

I dati registrati quotidianamente dall'osservatorio del Garante per la sorveglianza dei prezzi confermano nelle ultime tre settimane, dal 17 aprile al 7 maggio, un calo dei prezzi alla pompa di benzina e gasolio dovuto anche dalla distensione delle quotazioni internazionali del petrolio e dei prodotti raffinati. Lo fa sapere il ministero delle Imprese e del Made in Italy con una nota, sottolineando che nella prima settimana di maggio il prezzo medio della benzina è risultato di 1,828 euro al litro rispetto ai 1,880 euro di tre settimane prima (10-17 aprile) con una riduzione di 5,2 cent al litro. Analogo andamento - sottolinea la nota - si ha per il prezzo del gasolio. Durante la prima settimana di maggio il prezzo medio settimanale è risultato di 1,675 euro rispetto ai 1,759 euro al litro di tre settimane prima, con una riduzione di 8,4 centesimi.

Parallelamente al monitoraggio del Garante per la sorveglianza dei prezzi prosegue al ministero il percorso per il riordino del settore carburanti. Nelle ultime settimane sono stati sviluppati i contributi forniti dalle associazioni della filiera ed entro maggio sarà convocato nuovamente il tavolo con tutti i rappresentanti del settore.