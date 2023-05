Elkann, 'impegno Ferrari nella ricerca dell'eccellenza'

"La consegna delle borse di studio intitolate al nostro fondatore mi sta particolarmente a cuore. È un momento importantissimo perché testimonia concretamente l'impegno continuo di Ferrari nella ricerca di eccellenza e innovazione". Lo ha sottolineato John Elkann, presidente della Ferrari, che ha consegnato a Maranello "un numero record" di borse di studio per merito (104) ai figli dei dipendenti.

"Rafforzare le fondamenta di questa ricerca è una nostra responsabilità, ed è proprio per questo che ritengo l'educazione la chiave della nostra ambizione", ha detto Elkann che ha ricordato che solo nel 2022 la Ferrari erogato un numero record di oltre 79.000 ore di formazione. "Crediamo così tanto nel ruolo dell'educazione come chiave per un progresso sostenibile - ha spiegato il presidente della Casa di Maranello - che non riteniamo sufficiente limitarci a erogare formazione all'interno dell'azienda. Vogliamo essere membri attivi delle nostre comunità, supportarle nel loro sviluppo. E lo facciamo ponendoci al fianco di numerosi giovani nei percorsi di crescita scolastica e professionale, prestando attenzione al rafforzamento delle metodologie e delle competenze didattiche a tutti i livelli".

Elkann ha citato come "esempio della attenzione al territorio" la Comunità energetica Ferrari, annunciata nei giorni scorsi. "Sarà la prima di tipo industriale mai promossa e sostenuta in Italia da un'azienda a beneficio del proprio territorio". Il progetto prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico da circa 1 MWp entro il dicembre 2023, su un terreno di 10.000 mq inutilizzato di proprietà della Casa e adiacente al Circuito di Fiorano, la cui energia sarà interamente messa a disposizione della comunità locale.